İstanbul Valisi Yerlikaya: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım

17 Mart'ta başlayan kar yağışı İstanbul'un çeşitli bölgelerinde zaman zaman etkili olmaya devam ederken, Vali Ali Yerlikaya, kentte bugün de yoğun kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günaydın hemşehrilerim. Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız,kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilerine göre, İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de

zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." dedi.

Vali Yerlikaya'dan bir uyarı daha

Yerlikaya, kent genelinde 12.00-24.00 saatleri arasında kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu sabah 10.30'daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Trafik kazaları

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zaman zaman trafik kazaları meydana geldi.

Büyükçekmece TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Edirne istikametindeki ulaşım uzun süre tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle bölgede uzun trafik yoğunluğu oluştu.

Gece saatlerinde ise hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle yollarda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yerlerde kar yağışı nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Başakşehir Kayaşehir'de gece saatlerinde karla kaplanan yolda seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün güçlükle ilerlediği görüldü. Yine Başakşehir'de sürücüsünün kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği bir otomobil devrildi.

Beşiktaş Ortaköy Portakal Yokuşu Caddesinde karlı yolda araçların zorlukla ilerlediği, vatandaşların ise yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Kar küreme aracında yangın çıktı

Etiler'de gece saatlerinde yolda çalışma yapan kar küreme aracında çıkan küçük çaplı yangın, kısa sürede söndürüldü.

Fatih Çapa'da buzlanan yolda kayan bir taksi, başka bir taksiye çarparken, Beyoğlu Sütlüce'de karla kaplanan bir sokakta seyir halindeki araç kayarak yol kenarına bırakılan inşaat demirlerine çarptı.

Şişli Kuştepe İnönü Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, yokuştan kayarak park halinde bulunan bir araca çarptı.

Üsküdar Ferah Mahallesinde bir otobüsün, kayganlaşan yolda duramayarak park halindeki bir otomobile çarpması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar Denizköşler Caddesinde bazı araçlar gece saatlerinde buzlanan yolda ilerlemekte zorlandı.