İstanbul Valisi Yerlikaya’dan araçların çekilmesi için 3. uyarı
İstanbul Valisi Yerlikaya, kar nedeniyle yol kenarlarında bırakılan araçların çekilmesi için 3. kez uyarıda bulundu. Yerlikaya, aksi taktirde araçların görevlilerce çekileceğini belirtti.
İHA
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrasında yol kenarlarına bırakılan araçların çekilmesi için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden 3’üncü kez çağrıda bulundu.
Twitter üzerinden çağrıda bulunan Vali Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği taktirde araçlar görevlilerce çekilecektir.” dedi.