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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan COVID-19 açıklaması: Yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, COVID-19 ile ilgili, "İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronairüs (COVID-19) pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yerlikaya, iletisinde, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

 

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