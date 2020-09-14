İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması

14 Eylül 2020

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çatalca'da katıldığı ayçiçeği hasadında, İstanbul'da kademeli mesaiye geçiş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

Yerlikaya açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz."

Kademeli mesai sistemi ne demek? Kademeli mesai saatleri