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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai ile ilgili, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek." dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai konusunda açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek." dedi.

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Kaynak: AA

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