İstanbul Valisi Yerlikaya’dan motokurye uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi günü yaşanan kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıklamıştı.

Bugün de sosyal medyadan hatırlatma yapan Yerlikaya, yasağın sürdüğünü söyledi. Yerlikaya paylaşımında, “Özellikle ara sokaklarda, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir.” ifadelerine yer verdi.