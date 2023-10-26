İstanbul ve 6 ilde "Sahte Ses" operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Buna göre; sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek, kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtan ve mağdurlara bankalarca gönderilen SMS şifrelerini temin ederek haksız kazanç sağlayan 62 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı 'Sahte Ses' operasyonu düzenlendi. Tamamı yakalanan şüphelilerin 42'si tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.