İstanbul ve Ankara'da ByLock operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla 43 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkartılan, aralarında eski ve muvazzafların yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu, 43 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'daki 26 ilçe ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin, diğer şüphelilerin yakalanması ve adreslerdeki arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA