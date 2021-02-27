İstanbul ve Ankara'dan okulların açılmasıyla ilgili açıklama: Kabine toplantısı beklenecek

İstanbul ve Ankara valilikleri, kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin de 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceğini, bu nedenle 1 Mart'ta mevcut uygulamaya devam edileceğini ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart itibarıyla başlanabileceğini bildirdi.

Valiliklerden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği anımsatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubunun (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığının 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart Salı günü itibarıyla başlanabilecektir."

Açıklamada, 1 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlar çerçevesinde her il içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımların atılacağı ifade edildi.