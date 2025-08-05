İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde sahte alkol operasyonu: 121 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli olarak 81 ilde “Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına” yönelik jandarma tarafından son iki haftadır yürütülen operasyonlarda önemli miktarda yasa dışı alkol ele geçirildiğini ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde ‘Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına’ yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi. Jandarma ekiplerimizin, yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüpheliyi yakaladık” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sahte alkol üretiminin yalnızca bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tehlike olduğunun altını çizerek, “Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım” dedi.

Bakan, operasyonları koordine eden valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren il jandarma komutanlıkları ile tüm jandarma personelini tebrik etti.