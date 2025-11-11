İstanbul ve çevresinde sağanak alarmı

Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre, sıcaklıklar kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerine inecek.

İstanbul ve çevre illerde bugünden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek.

AKOM’dan kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

AKOM’un yayımladığı raporda, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara ve Trakya bölgeleri için uyarıda bulundu. Rapora göre, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde sağanak geçişleri görülecek. Yağışların özellikle batı illerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklık 16–18 dereceye düşecek

AKOM ve MGM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların gündüz 16–18 derece, gece saatlerinde ise 13–14 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da gün gün hava durumu şöyle:

Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı

Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı

Cuma: 17°C – Hafif yağışlı

Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu