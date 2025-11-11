İstanbul ve çevresinde sağanak alarmı
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sıcaklıkların bugünden itibaren mevsim normallerine döneceği, yağışların cuma gününe kadar etkili olacağı bildirildi.
Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre, sıcaklıklar kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerine inecek.
İstanbul ve çevre illerde bugünden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek.
AKOM’dan kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.
AKOM’un yayımladığı raporda, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara ve Trakya bölgeleri için uyarıda bulundu. Rapora göre, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde sağanak geçişleri görülecek. Yağışların özellikle batı illerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul’da sıcaklık 16–18 dereceye düşecek
AKOM ve MGM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların gündüz 16–18 derece, gece saatlerinde ise 13–14 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da gün gün hava durumu şöyle:
Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı
Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı
Cuma: 17°C – Hafif yağışlı
Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu