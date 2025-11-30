İstanbul ve Düzce için kritik barajda doluluk yüzde 70'i geçti

Düzce Ovası'nın tarımsal sulamasında kritik rol oynayan ve İstanbul'un su ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Hasanlar Barajı, son günlerde etkili olan yağışların ardından yeniden dolmaya başladı.

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşen barajda, yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.

Kapasite artırma çalışmaları devam ediyor

Su seviyesindeki yükselişle birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de bölgede sürdürülen çalışmaları hızlandırdı. Barajın depolama kapasitesini yükseltmek amacıyla bir süredir devam eden genişletme ve taş kırma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DSİ yetkilileri, yürütülen kapasite artırma faaliyetleri ile kış mevsiminde beklenen yağışların birleşmesi halinde, barajdaki doluluk oranının ilerleyen dönemde yüzde 100 seviyesini aşabileceğini belirtti.