İstanbul ve Düzce için kritik barajda doluluk yüzde 70'i geçti
Düzce Ovası'nın tarımsal sulamasında ve İstanbul’un su temininde önemli paya sahip Hasanlar Barajı, son günlerde etkili olan yağışlarla hızla dolmaya başladı. Yaz aylarında kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 20'lere kadar gerileyen barajda doluluk oranı yüzde 70'i aştı. DSİ, depolama kapasitesini artırmak için yürüttüğü genişletme çalışmalarını hızlandırırken, kış yağışlarıyla barajın kısa sürede yüzde 100 doluluğa ulaşabileceği öngörülüyor.
Düzce Ovası'nın tarımsal sulamasında kritik rol oynayan ve İstanbul'un su ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Hasanlar Barajı, son günlerde etkili olan yağışların ardından yeniden dolmaya başladı.
Yaz aylarında kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşen barajda, yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.
Kapasite artırma çalışmaları devam ediyor
Su seviyesindeki yükselişle birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de bölgede sürdürülen çalışmaları hızlandırdı. Barajın depolama kapasitesini yükseltmek amacıyla bir süredir devam eden genişletme ve taş kırma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
DSİ yetkilileri, yürütülen kapasite artırma faaliyetleri ile kış mevsiminde beklenen yağışların birleşmesi halinde, barajdaki doluluk oranının ilerleyen dönemde yüzde 100 seviyesini aşabileceğini belirtti.