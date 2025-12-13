İstanbul ve İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 6,9 milyon hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, operasyonlarda toplam 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirterek, bu maddelerin piyasaya sürülmesinin engellendiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından Esenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap ile 145,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin tamamı tutuklandı

İzmir’de ise Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucu Buca ilçesinde yapılan operasyonda 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.