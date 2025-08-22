İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 milyondan fazla hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Baka Yerlikaya ayrıca, 9 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

"52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirdik"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirdiklerini de kaydetti:

İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;

3 Milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap,

52,5 Kg Katkı Maddesi ele geçirdik

Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."