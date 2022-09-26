İstanbul ve Mersin'de DEAŞ operasyonları

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, geçmişteki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ile dokümanlarda yapılan incelemede, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, propaganda görüntüleri ve bazı isimlere ulaşıldı.

Çalışmada, örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve para transferleri yaptıkları öne sürülen 10 zanlının kimliği ile adresleri tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden H.E.M, M.E.Y, B.N, F.A, A.C, E.A, N.B. ve Y.O. yakalandı. Gözaltına alınan 8 zanlı emniyete götürüldü.

Firari şüpheliler O.E.M. ve A.A'nın yakalanması için çalışma sürüyor.

İstanbul

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçedeki 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, dini istismar eden terör örgütleriyle irtibatlı örgüt üyelerinin, Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceğinden hareketle operasyon düzenlendiği bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, dini istismar eden terör örgütleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten şahısların, dini istismar eden terör örgütleri içerisinde çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütü saflarında bulunan, son süreçte ülkemize yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak tarih itibarı ile İstanbul'da faaliyetlerine devam eden ve İstanbul genelinde ikamet ettiği tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla İstanbul geneli 10 ilçede (Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu) bulunan 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalanmıştır."