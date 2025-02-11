İstanbul ve Muğla'dan sonra Tekirdağ'da deniz çekildi! Uzman isim sebebini açıkladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz suyu yer yer 5-10 metre çekildi. Sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.

Kent sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu görüntüledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını söyledi.

'Rüzgara bağlı'

Çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ifade eden Özşahin, "İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Bu çekilmeden dolayı insanların herhangi bir korkuya kapılmasına gerek yok. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen bölgede daha fazla olmasından dolayı kayalar belli oluyor." diye konuştu.