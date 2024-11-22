İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuş iptali

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda THY'nin 38 seferinin iptal edildiğini açıkladı.

Üstün şunları yazıd: "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u içhat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir."