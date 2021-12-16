İstanbul ve Trakya'da kar yağışı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren bölgede kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde görülüyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da da beklenen kar yağışı başladı. Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde sulu bir şekilde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniliyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde akşam başlayan kar Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Edirne ve Tekirdağ

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Edirne'de de sınıra yakın köylerde kar yağışı ara ara etkili oluyor.

Kentin kuzey bölgesindeki yerleşimlerde yağmur zaman zaman kara dönüşüyor. Bu nedenle henüz yere düşen kar tutmasa da hava sıcaklığının azalacağı sabaha karşı kar yağışın daha etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da soğuk hava hakim. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte yüksek kesimlere ara ara kar düşüyor.

Tekirdağ'da sabaha karşı karla karışık yağmur bekleniyor.