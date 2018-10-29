İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor

29 Ekim 2018

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, 29 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon euroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar euroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü.

Dünyanın en büyüğü olacak

Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

İstanbul'un kültürel ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları için oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.

Açılışına çok sayıda yabancı konuğun da katılması beklenen havalimanının hizmete girmesinin ardından şirket, yıllık KDV dahil 1,1 milyar euro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar euro kira ödeyecek.

Havalimanı 250 havayolu şirketine hizmet verecek

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek.

İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

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Kaynak: AA