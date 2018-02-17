İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı ertelenmeyecek

17 Şubat 2018

İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) üyelerinin katılımıyla Florya DHMİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak burada açıklamalarda bulundu.

Havacılık sektöründe krizin 2017'de sona ermeye başladığını, yolcu sayılarında yeniden artışın başladığını söyleyen Ocak, Rus yolcuların yeniden Türkiye'ye gelmesiyle hızla toparlandıklarını kaydederek, bu yıl Avrupalı yolcuları çekmek için tur operatörleriyle bazı iş birlikleri yaptıklarını belirtti.

Sabiha Gökçen'deki ikinci pist 2019'da 'tamam'

Ocak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapımı süren ikinci pistin 2019 yılında tamamlanacağını dile getirerek, "Ancak ikinci pistin tamamlanmasıyla ne yazık ki hemen 2 pistte hizmete başlayamıyoruz. Çünkü mevcut pist, 2000 yılından itibaren kullanılıyor. Çatlak ve ondülasyonlar var. İkinci pisti ana pist olarak hizmete almaya müteakip asıl ana pisti de onarıma alacağız. Sabiha Gökçen'de iki pist ile hizmet için hedeflenen tarih 2019'un sonunu bulacak." diye konuştu.

Cihazlar hazır

Funda Ocak, İstanbul Yeni Havalimanı'nda birinci etap inşaatın yüzde 80'inin tamamlandığını anımsattı.

Havalimanının açılışında herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını ifade eden Ocak, seferlerde kullanılacak modern cihaz ile haberleşme ekipmanların hazır olduğunu, yer tesliminden sonra bunların montajının ve kalibrasyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Kapasite artırıldı

Yeni havalimanı hizmete girmeden önce hava sahalarında bazı düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Ocak, "İstanbul Yeni Havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir projedir. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa'ya kadar, anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler." değerlendirmesini yaptı.

Funda Ocak, 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul Yeni Havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü, diğer meydanlarda çalışan deneyimli 25 kontrolörün de burada görev yapacağını belirtti.

Gayrettepe-Havalimanı Metrosu açılışa yetişmeyecek

Gayrettepe-Havalimanı Metrosu'nun 29 Ekim'deki havalimanı açılışına yetişmeyeceğini kaydeden Ocak, "Büyük bir ihtimalle (açılıştan) en geç 7-8 ay sonra burayı hizmete sokmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sefer, Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için de ihale hazırlıkları başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Ocak, bir soru üzerine, yeni havalimanı ikinci etap çalışmalarında planlanan hava trafik kontrol ünitesi kuruluncaya kadar uçakların yaklaşma hizmetlerinin Atatürk Havalimanı'ndan verileceğini, kule hizmetlerinin ise İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki kontrolörler tarafından icra edileceğini belirtti.

"IST kodunu da İstanbul Yeni Havalimanı'na verdik"

Ocak, Atatürk Havalimanı için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden (IATA) yeni bir uçuş kodu da aldıklarını aktararak, "ISL, Atatürk Havalimanı'nın yeni uçuş kodu, IST kodunu da İstanbul Yeni Havalimanı'na verdik." bilgisini iletti.

Kaynak: AA