İstanbul'a 10 yeni köprü
Ulaştırma Bakanı Turhan, Kanal İstanbul kapsamında 10 yeni köprü inşa edileceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bakanlığın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Turhan, Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 yeni köprü yapmayı planladıklarını belirtti.
Kanal inşaatına gelecek yıl başlamayı hedeflediklerini aktaran Turhan, "Kanal İstanbul'da 1/100000'lik imar planları son noktaya geldi. İnşaatı 2020'ye kalmamalı, inşallah 2019'da başlarız." dedi.
İhale edilmesi düşünülen bazı projelerin ötelendiğe de değinen Turhan, "İptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik." diye konuştu.
Bakan Turhan ayrıca, bakanlığa 14 milyar lira ek ödenek sözü verildiğini, bunu ay ay müteahhitlere ödediklerini kaydetti.
Kaynak: AA