İstanbul’a 100 yeni metrobüs alımı için imzalar atıldı

İstanbulluları taşıyacak yeni metrobüsler için İETT Metrobüs Garajı'nda gerçekleşen imza töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti.

Ürettiği araçlarla 50'yi aşkın ülkede ulaşım hizmeti veren Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İETT'nin 100 adet metrobüs alımı ve araçların 3 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin, toplam değeri 606 milyon TL olan ihaleyi kazandı.

İstanbul toplu ulaşımı için KENT'in 21 metrelik metrobüs versiyonu olan KENT XL'yi geliştiren Otokar, araçları 2022 yıllına kadar partiler halinde teslim edecek. Alıma ilişkin imzalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleştirilen tören ile atıldı.

“Her daim İstanbul'un yanındayız”

Metrobüslerin Türk mühendislerince tasarlanıp Türk işçilerce üretileceğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "2012 yılından bu yana binden fazla şehir içi otobüsümüz İETT bünyesinde başarıyla hizmet veriyor, İstanbulluları taşıyor. Mega kent İstanbul'un şartlarını, yollarını, toplu taşımadaki zorlukları çok iyi biliyoruz, bu büyük sorumluluğun farkındayız. Üreteceğimiz metrobüslerle şehir içi seyahat konforunu artırırken, satış sonrası hizmetlerimizle işletme maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Her daim İstanbul'un yanında olacağız.” dedi.