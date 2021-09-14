İstanbul'a 160 yeni metrobüs

İETT Genel Müdürlüğü metrobüs filosunu yenilemek için 160 yeni otobüs alıyor. İmzalar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla atılacak. İmza töreni bugün İETT Edirnekapı Garajı’nda gerçekleşecek.

5 Ağustos tarihinde açık ihale ile alınan 21 metrelik 100 ve 25 metrelik 60 otobüs, 2022 yılının ilk aylarından itibaren metrobüs hattında kullanılmaya başlanacak. İBB'nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü’nün Metrobüs hattında görev yapan mevcut 670 aracın yaş ortalaması 10’a yükseldi. 5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihale ile 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görüldü.

Alınacak 21 metre uzunluğundaki Otokar otobüsler, 200 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan araçlar 18,5 metre ve 185 yolcu taşıyabiliyor. 25 metre uzunluğundaki 60 Akia otobüs de 280 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan otobüsler 26 metre ama 225 yolcu kapasiteli.