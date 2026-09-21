İstanbul'a 650 yeni otobüs: 25 milyar liralık yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) kente kazandırılacak 650 yeni otobüs için tanıtım programı düzenlendi.

Fatih'teki İETT Edirnekapı Garajı'ndaki programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İETT filosuna çok büyük bir yatırım yaptıklarını söyledi.

Filoyu 7 yılda 700 yeni araç alarak yüzde 23 büyüttüklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Şimdi çok daha büyük bir yatırım hamlesi başlattık. 100 milyar liraya yakın bir yatırımla İstanbul'a 2 bin adet yeni, sıfır kilometre araç kazandırıyoruz. Yatırım planımıza göre şu anda İETT'ye 650 yeni araç alıyoruz. Yaklaşık 25 milyar liralık bu yatırımla 400 yeni otobüs, 100 yeni metrobüs, 50 elektrikli otobüs ve 100 yeni körüklü otobüsü İstanbul'a kazandırıyoruz."

Aslan, 650 otobüs alımıyla İETT filosunun yüzde 18'ini yenilemiş olduklarını kaydetti. Yeni araçların bir kısmının teslimat süreci tamamlandı.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler kurdele kesti.