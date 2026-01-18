İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da pazar günü kar yağışı tahmininde bulunmuştu. Yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı alçak rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülüyor. Peki kar yağışı etkisini artıracak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

İstanbul 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı... Hava sıcaklığı en yüksek 5 ve en düşük 1 derece olacak.

20 Ocak Salı günü yağmur etkili olurken sıcaklık 3 ila 7 derece arasında seyredecek.

21 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 3 ila 8 derece olacak.

22 Ocak Perşembe günü ise yeniden yağmur görülecek, termometreler 4 ila 11 dereceyi gösterecek.