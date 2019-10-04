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İstanbul'a gelen uçak, Ukrayna'da düştü

İspanya'dan İstanbul’a gitmekte olan bir kargo uçağı Ukrayna’da yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. Uçakta bulunan 8 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

İstanbul'a gelen uçak, Ukrayna'da düştü
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İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul’a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı’na inişe geçtiği sırada telsiz bağlantısının koptuğu açıklandı.

Uçağın yakıtının bitmesi nedeniyle düştüğü bildirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ukraynalı yetkililer uçağın enkazına ulaşıldı.

Uçağın enkazına havalimanına bir buçuk kilometre uzaklıkta ulaşıldığı belirtildi.

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