İstanbul'a gelen uçak, Ukrayna'da düştü
İspanya'dan İstanbul’a gitmekte olan bir kargo uçağı Ukrayna’da yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. Uçakta bulunan 8 kişiden 5'i hayatını kaybetti.
İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul’a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı’na inişe geçtiği sırada telsiz bağlantısının koptuğu açıklandı.
Uçağın yakıtının bitmesi nedeniyle düştüğü bildirildi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ukraynalı yetkililer uçağın enkazına ulaşıldı.
Uçağın enkazına havalimanına bir buçuk kilometre uzaklıkta ulaşıldığı belirtildi.