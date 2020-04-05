İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi

05 Nisan 2020

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Mart - 5 Nisan arasında kentin tüm giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde 266 bin 840 araç ile 528 bin 375 kişi kontrol edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Mart - 5 Nisan arasında kentin tüm girişi çıkışlarında araçlar ve yolcular denetlendi.

Uygulamalarda 201 bin 15 özel araç ve 64 bin 888 ticari araç ile 528 bin 325 kişi kontrol edildi.

Kontrollerde kurallara uymayan 273 kişiye Kabahatlar ve Hıfsızsıhha Kanunundan idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 365 araç sürücüsüne de trafik cezası yazıldı.

Şehir içinde 4-5 Nisan'da yapılan denetimlerde ise 10 bin 342 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 100 kişiye idari para cezası uygulanırken 139 araç sürücüsüne de trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA