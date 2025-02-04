İstanbul'a kar alarmı! AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı

Balkanlar'dan gelen yeni soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alırken, İstanbul başta olmak üzere pek çok ili birkaç gün sürecek kar yağışı bekliyor. Hava sıcaklığının ise 4 ile 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal

Megakente çarşamba günü girecek kar havalimanlarını da alarma geçirdi. Sabiha Gökçen'de 6 Şubat'taki uçuşların yüzde 20'si, 7 Şubat'taki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edildi. AJet de 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

AKOM'dan kritik uyarı

AKOM ise Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yurda giriş yaptığını bildirerek 7 derecelerde seyreden sıcaklığın gece 4 dereceye kadar gerileyeceğine dikkat çekti. Cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı yaşanacağını duyurdu.

İSKİ'den İstanbullulara mesaj

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise donmalara ve su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbullulara mesaj gönderdi.

Mesajda "İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir." denildi.

3 büyük şehirde hava durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizerek "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek" dedi.

Ankara'da yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı. Ankara'da 11 derece olan sıcaklığın gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşeceğini belirtti.

İzmir'de de yağış beklenmediğini ancak salı günü sağanak yağışın etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.