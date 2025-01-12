İstanbul'a kar gelecek mi? Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya, Marmara ve Kıyı Ege'de öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu.

Trakya'da kar yağışı başlıyor

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli sağanak, Trakya kesimindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'a kar gelecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Murat Acar ise yağışların etkisiyle beraber sıcaklıklarının düşeceğini, Marmara Bölgesi'nden başlayarak Ege Bölgesi'nde ve Antalya'da kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi.

Acar, "Sadece yüksek kesimlerde Sivas'ın doğusunda kalan bölgelerimizde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olma ihtimali var. Örneğin 3 büyük ilimizde kar yağışı beklemiyoruz. Edirne ve Kırklareli çevrelerindeyse pazar ve pazartesi günleri kar yağışı ihtimali var fakat İstanbul bundan etkilenmeyecek." dedi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da sıcaklıkların salı günü itibarıyla mevsim normallerinde seyredeceğini duyuran Acar, yağışların bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

Acar, İstanbul'da kuvvetli sağanağın pazartesiye kadarın devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da kar ihtimali yok. Sıcaklıkların gündüzleri 8 ila 10 civarında seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz. İzmir de sağanak yağışlı. Sıcaklıklar 17 ila 18 civarında mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek. Ayrıca iç kesimler ve doğu kesimlerde yüksek nemle beraber buzlanma ve don hadisesinin etkili olacağını tahmin ediyoruz."