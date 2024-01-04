İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yapğışının etkili olması bekleniyor.