İstanbul'a kar geri geliyor!

İstanbul'da bu hafta görülen kar yağışı önümüzdeki hafta da devam edecek.

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre yeni haftada İstanbul, Sibirya üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Sıcaklıkların tekrar düşeceği İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan uyarı!

Haftalık Hava Durum Tahmin Raporu'nu açıklayan Afet Koordinasyon Merkezi, (AKOM) yeni haftayla birlikte kentin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. AKOM tarafından şu açıklama yapıldı:

"Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.

İstanbul'da bu hafta etkili olan kar yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.

Önümüzdeki hafta yurt genelinde de sıcaklıkların hissedilebilir ölçüde düşeceği tahmin eidliyor.