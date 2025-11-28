İstanbul'a kar mı geliyor? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava yazdan kalma günler yaşatırken Meteoroloji pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı. Pazartesi günü, 13 kentte kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbulları karla buluşturacak tarihi duyurdu.

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde de sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışların özellikle Kıyı Ege ve Edirne’de kuvvetli olacağı ifade edildi. İzmir’in sahil ilçeleri ile Bodrum ve Marmaris çevresinde hortum ve dolu yağışı için tedbirli olmaya davet eden Meteoroloji, sıcaklıkların pazar gününden itibaren düşüşeceğini pek çok şehrin yeni haftaya kar yağışı ile başlayacağını açıkladı.

14 şehirde kar yağışı

Pazartesi günü ise Bayburt, Sivas, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Gümüşhane ve Erzincan kar yağışının etkili olacağı, kar yağışının Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya'da pazar gününden başlayacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan uyarı

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da hafta sonu bulutlu bir hava hakim olacak:

“İstanbul'da hafta sonu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların 15 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.”

İstanbul’a kar geliyor!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise megakent İstanbul’da da kar yağışı beklendiğini belirterek, kar ihtimalinin yılın ilk ayında güçlendiğini söyledi. Ocak ayının ikinci yarısında kutuplardan gelen soğuk hava ile kar ihtimalinin arttığını belirten Şen, aralık ayının daha ılıman geçeceğini söyledi.

Anadolu tarafında ise aralık ayının ikinci yarısında kar görülebileceğini belirtti.