İstanbul son iki günü yağmurla geçirdi. Son tahminlere göre 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren kar yağışı etkili olacak. İstanbullular önlemlerini almak isterken "İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak?

Pazar öğle saatlerinden itibaren ülkemize Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Bu akşam karla karışık yağmur etkili olacak ve 12 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren yüksel bölgelerde yer yer kuvvetli kar etkili olacak.

İstanbul hava durumu

12 Ocak Pazartesi: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar var. En düşük 2, en yüksek 4 derece.

13 Ocak Salı: Soğuk hava belirginleşiyor ve bulutlu bir hava hakim. En düşük -2, en yüksek 5 derece.

14 Ocak Çarşamba: Bulutlu bir gün bekleniyor. En düşük 4, en yüksek 7 derece.

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu. En düşük 3, en yüksek 5 derece.