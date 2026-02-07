İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da yağmur var mı? 5 günlük hava durumu
İstanbul'da yağmur yüz güldürürken kar yağışını bir kez daha mega kente gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji 5 günlük hava tahminini paylaştı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'da kar kısa süreli etkili oldu. Şubat ayında yeniden bir kar yağışı olup olmayacağı sık sık sorgulanıyor. İstanbul'da yaşayan yurttaşlar 5 günlük hava durumunu merak ediyor. İşte detaylar...
İstanbul'da kar yağacak mı?
Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre gelecek 5 günde kar yağışı beklenmiyor. İstanbulluları bu beş günde sağanak yağışlar bekliyor.
08 Şubat Pazar: Kuvvetli yağmurlu, en düşük 8, en yüksek 12
09 Şubat Pazartesi: Yağmurlu, en düşük 7, en yüksek 11
10 Şubat Salı: Yağmurlu, en düşük 5, en yüksek 8
11 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, en düşük 5, en yüksek 9
12 Şubat Perşembe: Yağmurlu, en düşük 7, en yüksek 13