İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen net konuştu

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bu hafta tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinde geçecek. Yurdun tüm bölgelerinde güneşli hava hakim olacak. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ancak yurdun yüksek kesimlerinde ve bazı illerinde ise kışa çoktan girildi. Artvin beyaza bürünürken yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kaldı. İstanbul'da ise 16 milyona yakın insan bu sene kış görecek mi merak ediyor? Son iki senedir kar yüzü görmeyen İstanbul için Prof. Dr. Orhan Şen önemli tahminlerde bulundu.

'Sıcaklıklar yüksek'

Prof. Dr. Şen, gündüz ve gece sıcaklık farkına dikkat çekerek, "Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz. Özellikle akşam 5'ten sonra montsuz çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek." dedi.

'Havada kar görürsek ne mutlu'

Bu sene de sıkı bir kış yaşanmayacağını belirten Şen, "Çocukluğunuzdaki kışlar İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Neden sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz oluyor." ifadelerini kullandı.

'Vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor'

Akşam saatleri için uyaran Şen, "Dışarı çıkarken yanınızda mont almalısınız. Gündüz hava açıksa gece de hava açık olur genelde. Bu gece soğumasından dolayı sis meydana geliyor. Karayolu ulaşımına vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.