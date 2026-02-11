İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen'den tarih vererek duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Doğu kesimlerde kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanakların şiddetini artıracağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz ay yoğun kar yağışı alan İstanbul’da yeniden kar yağıp yağmayacağı merak edilirken, Meteoroloji uzmanı Orhan Şen konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için beklenen hava durumuna açıklık getirdi.

İstanbul'un kar hayali başka kışa kaldı

16-18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerinde yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirten Şen, İstanbul’da kar ihtimalinin şu aşamada düşük olduğunu ifade etti.

Şen, İstanbul için şu ifadeleri kullandı:

"Sıcaklıklar 5 derecenin altına düşerse kar yağışı mümkün olabilir; aksi takdirde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Önümüzdeki hafta gelecek olan sistemi yakından takip edeceğiz."