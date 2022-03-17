İstanbul'a kuvvetli kar uyarısı

İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 18 Mart Cuma (yarın) gününden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Kar yağışının cumartesi günü etkisini artıracağı, pazar günü de öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimlerde ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul'da "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı"

İstanbul'da yarın ve hafta sonu etkili olması beklenen yağışla ilgili "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri, AFAD, AKOM, itfaiye, ulaşım, enerji ve Türk Kızılay temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler ele alındı.

Vali Yerlikaya, toplantıdaki konuşmasında, yoğun karın etkili olduğu 8-12 Mart'ta yürütülen çalışmalara değinerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları ışığında tedbirler aldıklarını belirtti.

Geçen hafta yaşanan 4 günlük karla mücadele için İstanbullulara teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübelerimizden yola çıkarak hava koşullarının çok öncesinden hemşehrilerimize kurallara uymayla ilgili uyarılarda bulunduk. Karla mücadeledeki en önemli hazırlığı trafikle ilgili yaptık. 'Trafiğe mümkün olduğunca çıkmayın, çıkmanız gerekiyorsa toplu ulaşımı kullanın.' dedik. Belediyenin trafik yoğunluğu haritasının yemyeşil olduğunu gördük. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Vali Yerlikaya, ayrıca karla mücadele çalışmalarında görev alan Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu işleticileri, İBB, AKOM, 39 ilçe belediyesi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Kızılay ve AFAD ile tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Meteoroloji ve Karayolları bölge müdürlükleri, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının işletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve AFAD temsilcileri, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunumlarını yaptı.

Toplantı, istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.