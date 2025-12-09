Kış mevsimine girildi fakat İstanbullular deyim yerindeyse sonbaharı yaşıyor. Bu yıl yağmur açısından verimli geçmezken kar yağışının tarihi araştırılıyor. İstanbullular "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci'nin öngörüsüne göre İstanbul'a ilk kar ocak ayının başlarında yağacak ve şubat ortasına kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış dönemine hazırlık kapsamında AKOM’da değerlendirme toplantısı yaptı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" dedi.