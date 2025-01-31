İstanbul'a sağanak geliyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? (31.01.2025)
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de; bugün Çanakkale, Kırklareli, İstanbul gibi şehirlerde sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer yoğun sise karşı uyarı yapıldı. Yurdun bazı kesimlerinde de don ve buzlanma etkili olabilir. İşte 31 Ocak 2025 yurt geneli hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun bir bölümü sağanak yağışa teslim olacak.
Yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve sise dikkat!
Yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sise karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İşte 31 Ocak 2025 yurt geneli hava durumu tahminleri...
Üç büyük ilde hava durumu
İSTANBUL 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
ANKARA 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C
Parçalı bulutlu
MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu