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İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kurumak üzere!

İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki Kazandere Barajı kurumak üzere. Barajın bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçülürken, havadan çekilen fotoğraflar barajda neredeyse hiç su kalmadığını gözler önüne serdi.

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İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.

Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.