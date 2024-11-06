İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kurumak üzere!
İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki Kazandere Barajı kurumak üzere. Barajın bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçülürken, havadan çekilen fotoğraflar barajda neredeyse hiç su kalmadığını gözler önüne serdi.
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İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.
Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.