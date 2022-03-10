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İstanbul'a tır ve kamyon girişine kontrollü izin

Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiği duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." paylaşımı yaptı.

Vali Yerlikaya, dün, beklenen kar yağışı nedeniyle bugün saat 04.00'ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

 

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