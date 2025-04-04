İstanbul'a yağmur geliyor! Hafta sonu yurt genelinde hava nasıl olacak? (5-6 Nisan 2025)

Hafta sonu için plan yapanlar, havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye, hafta sonu itibarıyla yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yağışların zaman zaman sağanak şeklinde görülmesi beklenirken; sıcaklıkların da azalacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu için hava durumu tahminleri

5 Nisan Cumartesi günü özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Yağışların hafta sonu Marmara Bölgesi'nde de etkili olması bekleniyor.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde de sağanak yağış beklenirken; Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı görülebilir.

Pazar günü iç kesimlerde ve doğuda sağanak yağışlar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Üç büyük şehirde hava durumu nasıl olacak?

Megakent İstanbul'da cumarte ve pazar günü yağış bekleniyor.

Ankara'da da hafta sonu yer yer sağanak yağış etkili olabilir. İzmir de hafta sonunu yağışlı geçirecek illerden olacak.