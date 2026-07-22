İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek, kaç gün sürecek? Uyarılar peş peşe yapıldı

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Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sistemi, önümüzdeki günlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Sıcak hava dalgasını sona erdirecek sistemle birlikte kentte gök gürültülü sağanaklar görülecek, hafta sonuna doğru ise yağışların kuvvetini artırması bekleniyor.

Yağışlı hava sistemi ilk olarak Bulgaristan ve Romanya'da etkisini gösterirken, iki ülkede de sel alarmı verildi. Sistemin Trakya üzerinden Türkiye'ye giriş yapmasıyla birlikte özellikle İstanbul'da hava koşullarının hızla değişeceği öngörülüyor.

İstanbul'da sağanak ne zaman başlayacak?

Bugün İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle Avrupa Yakası'nda kısa süreli sağanak geçişleri görülebilecek.

Asıl yağışların ise akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Dolu ve su baskını riski var

Serin havayla birlikte atmosferde oluşacak dengesizlik nedeniyle yerel dolu yağışları da görülebilecek. Perşembe ve cuma günü aralıklarla etkili olacak sağanakların kısa sürede kuvvetlenmesi nedeniyle özellikle altyapının yetersiz olduğu bölgelerde su baskını riski bulunuyor.

Yaz aylarında kısa sürede etkili olan gök gürültülü sağanakların ani sel ve taşkınlara yol açabileceği belirtilirken, vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

Haftas sonu yağmur var mı?

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da yağışların en yoğun görüleceği gün cumartesi olacak.

Kent genelinde yer yer çok kuvvetli sağanakların etkili olması beklenirken, kısa sürede düşecek yoğun yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Yağışlı sistemin yalnızca İstanbul'u değil, Marmara'nın tamamını, Batı Karadeniz'i, İç Anadolu'nun bir bölümünü, İç Ege'yi ve Akdeniz'in iç kesimlerine kadar uzanan geniş bir alanı etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul'un yanı sıra Trakya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da sıcaklıklar düşecek

Hafta sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıklarda hissedilir düşüş bekleniyor. Ancak sıcaklığın azalmasıyla birlikte kuvvetli sağanak ihtimali de artacak.

Uzmanlar, özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri ani ve yerel olarak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması, sel riski bulunan bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor.