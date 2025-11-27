İstanbul'a yağmur yağacak mı? Yağmur ne zaman yağacak?
İstanbul yağmura hasret... Barajlar günden güne eriyor. Mega kentin yaklaşık 50 günlük suyu kalırken yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor. İstanbullular Meteoroloji'nin son açıklamalarını takip etmek isterken "İstanbul'a yağmur yağacak mı" sorusu geliyor.
Ülkemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Barajlar alarm verirken vatandaşlar artık yağmurların bir an evvel gelmesini bekliyor. Bu nedenle sıkça "İstanbul'a yağmur yağacak mı" sorusu geliyor. İşte beklenen tarih...
İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre 28 Kasım Cuma günü İstanbul'a yağmur gelecek. Yağışlar 3 gün sürecek.
İstanbul'a yağmurun saat 15.00 gibi başlaması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise gündüz 19, akşam 12 derece olacak.
