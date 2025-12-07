İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? İstanbul'da ilçe sayısı artıyor mu?

İstanbul'un 39 olan ilçe sayısının 40 çıkacağı iddia edildi. İlçenin isminin "Yenişehir" mahallerinin ise Boyalık, Yassıören, Dursunköy, Sazlıbosna, Şamlar, Baklalı, Çilingir ve Hacımaşlı olacağı öne sürülüyor. Söz konusu haber sonrası vatandaşlar araştırılmaya koyuldu ve "İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor" sorusu sıklaşmaya başladı.

Yeni ilçe mi geliyor?

Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre, megakentte havalimanı bölgesini merkez alacak yeni bir ilçe oluşturulması için hazırlık yürütülüyor. Arnavutköy’den Başakşehir’e, Bahçeşehir’den Hadımköy hattına uzanan geniş alanda artan nüfus yoğunluğu, devam eden altyapı hamleleri ve ulaşım projeleri bu planlamanın temel gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Uzun süredir teknik dosyalarda ve kentsel projelerde bölgenin “Yenişehir” olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Yeni bir idari birim kurulması halinde, mevcut ilçe sınırlarının yeniden düzenlenebileceği ve bazı mahallelerin yeni yapıya aktarılabileceği ifade ediliyor. Bu süreçte hem coğrafi bütünlük hem de hizmet kapasitesi dikkate alınacak.

Hangi mahalleleri olacak?

Yeni ilçe sınırlarına dahil edilmesi gündeme gelen toplam 15 mahallenin bulunduğu iddia ediliyor. İlk paylaşılan listeye göre Boyalık, Yassıören, Dursunköy, Sazlıbosna, Şamlar, Baklalı, Çilingir ve Hacımaşlı mahalleleri öne çıkıyor. Kalan mahallelerin de planlama dokümanlarında yer aldığı ancak resmi açıklama yapılmadan ayrıntıların paylaşılmadığı belirtiliyor. Sürece ilişkin yetkili kurumlardan henüz doğrulama gelmedi.