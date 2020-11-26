İstanbul'a yeni taksi teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylamada reddedildi.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, İstanbul'da taksi sayısının kiralık yöntemle 6 bin artırılması istendi. Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksi düzenlemesine ilişkin bilgilendirici bir sunum yaptı. Sunum sonrası teklif müzakereye açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, itiraza rağmen yaptırdığı oylamada, minibüs ve dolmuşlarla ilgili oylama oy çokluğu ile reddedildi. 6 bin taksi için yapılan oylama da aynı şekilde oy birliği ile reddedildi.