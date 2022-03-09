İstanbul'a 'yoğun kar yağışı' uyarısı

Meteorolojinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kent için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kıymetli Hemşehrilerim,



🟧 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre #İstanbul'da



❗10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı

❗Poyraz fırtınası

❗Soğuk hava beklenmektedir.



⚠️Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım.



👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/r5Zebmkxg8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2022

Metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sefer uzatması yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı"