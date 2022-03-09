İstanbul'a 'yoğun kar yağışı' uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte yarından itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Meteorolojinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kent için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2022
🟧 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre #İstanbul'da
❗10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı
❗Poyraz fırtınası
❗Soğuk hava beklenmektedir.
⚠️Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım.
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Metro seferleri uzatıldı
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sefer uzatması yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
F1 Taksim-Kabataş
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı"