İstanbul'da 1 Mayıs: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

01 Mayıs 2019

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, 42 yıl önce hayatını kaybeden 34 kişi anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

Taksim'de bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 1977'de yaşanan olayları hatırlatarak, 34 kişinin hayatını kaybettiği o olayları kimin, neden yaptığının hala belirsiz olduğunu söyledi.

Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman ise konuşmasında, 2007 yılında taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini ifade ederek, "1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu" dedi ve sendikasız çalışanlara 'Örgütlü ol, sendikalı ol' çağrısında bulundu.

Şişman şöyle devam etti:

"Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya hayır diyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalı olduğu için işçilerin işten çıkarılmamasını, sendika değişikliği için baskı yapılmamasını istiyoruz.

İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın geriye götürülmemesini, aksine güçlendirilmesini, işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır ve yaşanabilir olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz."

Kaynak: AA