İstanbul'da 1 Mayıs için güvenlik önlemleri artırıldı

01 Mayıs 2020

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı noktalarda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Caddesi'nde polis ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bulundu.

Polis ekiplerince araçlar durdurularak, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli evrak kontrolleri yapıldı.

Taksim'de de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı ve araç geçişlerine izin verilmedi. Meydandaki güvenlik önlemleri arttırılırken, metro istasyonu da kapatıldı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve sahil yolu ile ana caddeler üzerinde bazı noktalarda denetimler yapıldı.

Tedbir alınan noktalarda yol tek şeride düşürülerek araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontroller yapılıyor.

15 kişi gözaltına alındı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) Beşiktaş'taki genel merkezinde toplanan bir grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini, ancak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu birkaç kişinin temsili olarak araçla meydana gidebileceğini belirtti.

Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA