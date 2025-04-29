İstanbul’da 1 Mayıs öncesi terör operasyonu: 76 şüpheli yakalandı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü provoke ederek örgütsel propaganda yapmayı planladıkları belirlenen sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 76 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı sol terör örgütlerinin 1 Mayıs etkinliklerini istismar ederek, yasak kararına rağmen Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yaptığı tespit edildi.

Taş ve sopalarla saldırı planı

Terör örgütleriyle bağlantılı yapılanmalar içinde faaliyet gösteren şüphelilerin, korsan gösteriler düzenleyerek güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırı planladıkları belirlendi. Bu tespitlerin ardından 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütleriyle bağlantılı 76 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerinde arama yapıldı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınanlar, işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi’ndeki yerleşkeye götürüldü. Öte yandan, bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu, bazılarının ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.